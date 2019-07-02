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Bitcoin dahil tüm kripto paralar değer kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Bitcoin dahil tüm kripto paralar değer kaybetti

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda yaşanan değer kaybı, dikkat çekici oldu. Son 24 saatte neredeyse bütün kripto paralar değer kaybetti.

Piyasanın belirleyici kripto para birimi Bitcoin 175 milyar 648 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 60.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,298 adet kripto para biriminin oluşturduğu en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 96'sı düşerken, piyasadaki düşüşe yüzde 20.53 ile 32'nci sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.

Buna paralel olarak en büyük 10'daki genel düşüşün de etkisiyle piyasa hacmi 291 milyar 858 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 89 milyar 382 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 10.45,
Ethereum yüzde 5.92,
Ripple yüzde 4.91,
Litecoin yüzde 7.77,
Bitcoin Cash yüzde 4.04,
EOS yüzde 3.80,
Binance Coin yüzde 2.35,
Tether yüzde 0.15,
Bitcoin SV yüzde 6.73,
Tron yüzde 5.28 düştü.

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