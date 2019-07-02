İsmail Saymaz Ergenekon haberlerimin arkasındayım dedi sonra twiti sildi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Ergenekon kumpasın ilk yıllarında yazdığı haberlerinin arkasında olduğunu söyledi, ancak Saymaz'ın kısa süre sonra paylaşımını kaldırdığı farkedildi.

Gazeteci İsmail Saymaz ile sinema eleştirmeni Tunca Arslan arasında Ergenekon Davası haberlerine ilişkin sosyal medyada ilginç bir tartışma yaşandı.

İsmail Saymaz'ın 2008 yılında Ergenekon'a ilişkin yaptığı haberlerin küpürlerini paylaşan Tunca Arslan, "Ergenekon diye bir örgütün hiç var olmadığı, ilgili davalarda kumpas kurulduğu bugün kesinleşti. İsmail Saymaz bu tür haberleri vaktiyle hangi saiklerle yaptığını ya da kendisine yaptırıldığını açıklarsa gazeteciliğine halel gelmez. Aksi takdirde sonsuza kadar susması gerekir" diye yazdı.

"Ergenekon" diye bir örgütün hiç var olmadığı, ilgili davalarda kumpas kurulduğu bugün kesinleşti.

İsmail Saymaz bu tür haberleri vaktiyle hangi saiklerle yaptığını ya da kendisine yaptırıldığını açıklarsa gazeteciliğine halel gelmez. Aksi takdirde sonsuza kadar susması gerekir. pic.twitter.com/TPrDEL6zsO — Tunca Arslan (@TuncaArslan) 1 Temmuz 2019

İsmail Saymaz ise Arslan'a verdiği yanıtta, "Tunca Arslan, Türkan Saylan'a 'misyoner' ve Amerikancı diye iftira atarak Fetullahçı savcıların eline 'delil' sunan Aydınlık'ta yıllardır yazıyor olmaktan sen utanmıyorsun da, ben yazdığım üç tane gerçek haberden mi utanacağım? Hepsinin arkasındayım. Hepsi de iyi haberlerdi" ifadelerini kullandı.

Fakat İsmail Saymaz'ın tivitini kısa bir süre sonra kaldırdığı görüldü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise tivitin görüntüsünü paylaşarak neden mesajı kaldırdığını sordu.