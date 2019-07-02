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Hak-İş resti çekti: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevi yapacağız

Hak-İş resti çekti: Taleplerimiz karşılanmazsa açlık grevi yapacağız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerdeki işe alım talepleri karşılanmazsa Kurban Bayramı sonrası açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"115 işyerinde 16 bin 515 arkadaşımız istifa ettirilmiştir"

Sendikanın Twitter’dan yaptığı açıklamada ise "HAK-İŞ’e bağlı sendikalarımızdaki işçilerimiz CHP ve HDP’nin kazandığı belediyelerde baskı, zulüm ve haksız yere işten çıkarmalarla karşılaşmaktadır. Bu baskılar hala devam etmektedir. Bugün itibariyle 115 işyerinde 16 bin 515 arkadaşımız istifa ettirilmiştir" mesajı paylaşıldı.

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