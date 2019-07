Madımak katliamı ile ilgili sözler 2 Temmuz olayları ne oldu?

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce oldu ve Sivas Katliamı Madımak Oteli'nde nasıl yaşandı soruları bugün binlerce kişi tarafından merak edildi. Bugün 2 Temmuz Sivas Katliamının 26. yıl dönümü. 1993 yılında 37 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için geldiği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Yürekleri yakan ve tarihte kara leke olarak kalan Sivas Katliamı olayı...

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce yaşandı ve kaç kişi yanarak öldü araştırmaları bugün arttı. 2 Temmuz yani bugün Türkiye'nin yüreğini yakan çok vahim bir olay yaşandı. 26 yıl önce 1993 yılında Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a gelen 37 kişi Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak öldürüldü. Peki ama Sivas Katliamı neden yaşandı, kimler hayatını kaybetti? İşte tarihte kara bir leke olan Sivas Katliamının detayları...

SİVAS'TA ANMA PROGRAMI: Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü kapsamında yarın anma programları düzenlenecek.

Bu kapsamda kentte, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Yürüyüş güzergahı üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapacak sürücülerin araçları durdurularak, aramadan geçirilecek.

SİVAS VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI: Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın düzenlenecek 2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatılacağı belirtildi.

Etkinliklerin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için kapatılan cadde ve sokaklar yerine alternatif güzergahların kullanılması, görevlilerin ikazlarına uyulması ve bu güzergahta oturanların araçlarını uygun olan ve yasak olmayan sokak, meydan ve alanlara park etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivaslı hemşehrilerimizin etkinliğin başlamasından itibaren sonlanmasına kadar geçecek sürede, yasal haklarını kullanan vatandaşlarımıza gerekli iyi niyet kolaylık ve hoşgörü sağlamaları, etkinliğe katılan vatandaşlarımızın da alınan tedbirler, yapılan ikazlar ile kentin genel asayiş ve güvenliğine yönelik hassasiyetler konusunda gerekli titizliği göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.

SİVAS'TA ANMA ETKİNLİKLERİ: Sivas'taki anma etkinlikleri, sabah saatlerinde 2 ayrı grupla gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte Vali Davut Gül öncülüğündeki protokol üyeleri, eski Madımak Oteli bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakıp, açıklama yapacak.

Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek.

Burada anma programı gerçekleştirilecek. Anma programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.

2 TEMMUZ 1993'TE NE OLMUŞTU: 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. "Sivas laiklere mezar olacak" atılan sloganlardan biriydi. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen "Halk Ozanları" heykelini yıkıp, yerde sürüklerken; bir kısmı Valilik önünde Ahmet Karabilgin'i protesto etti.

Valinin katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği rapora göre, saldırganların sayısı her saat sayısı artmıştı. Yine aynı rapora göre, akşam saat 18.00'de Madımak Oteli'nin önünde o ana kadar hiçbir aşamada dağıtılmamış 15 bin kişi vardı. Otel önündeki araçlar ve sürüklenen heykel ateşe verilmiş, otelin camları kırılmıştı.

Yaklaşık 2 saat sonra otel ateşe verildi, saldırgan kalabalık sloganlarına devam etti.

Madımak Oteli'nin önünden çekim yapan İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerinde otelin etrafını kuşatanların sloganları yanında sözleri de duyulmuştu. Biri otelin birinci katına çıkan saldırgana "Lan yakın" diye seslenirken, bir diğeri ilk alevin görünmesiyle "Cehennem ateşi işte!" diye seslenmişti.

Kente davet edilen takviye kuvvetler ise zamanında gelmedi veya gelenler yetersizdi. 35 kişi otelde hayatını kaybetti.

Madımak katliamı ile ilgili sözler....



Birdenbire

Ateş ve duman

Feryad-ı figan

Sanki elele

Geliyor habire

Üstümüze, üstümüze



Canlar, sazlar

Kan oldular

Kesildi teller

Durdu nefesler

Ama hala

Dimdik ayakta

Ayaktalar



Çığlık kalleş

Sessizlik mi dost

Ateş ve duman

Hain düşman

Issızlığın ortasında

Issızlığın ortasında



Moğollar





Hasretime hasret kattın, hasrete

incinsek de incitmeyiz, zulm ile

geldik size, dikensiz bir gül ile

can veririz, can almayız, biz canız



Akarsular ile coştum, çağladım

hasret ile yandım, ağladım

nice canlar ile kül oldum, öldüm

can veririz, can almayız, biz canız



Pirimi asanlar, doymadı kana

canımı yakanlar, baktı dumana

zulüm yapmaz, insan insana

can veririz, can almayız, biz canız



Nesimiler ölmez gafil, aldandın

mazlumlar ardından gelmez mi sandın

akarsu'lar coştu, birden bulandın

can veririz, can almayız, biz canız



Canımı yaktınız, kanlı sivasta

gülemem, ağlarım, şu gönlüm yasta

canım feda olsun, pir sultan dosta

can veririz, can almayız, biz canız



Bizi yakıp, duman duman, baktınız

yetmedi mi, bir de alkış tuttunuz

sonra birer masum olup çıktınız

can veririz, can almayız, biz canız



Selda Bağcan





Güneşin ak yüzüne, bir duman çöktü.

Bir türkü çığlıkla ateşe düştü.

Kuytu bir köşede bir çiçek küstü.

Döktü yaprağını, boynunu büktü.



Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.

Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.



Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz.

Bilmez misin ki türküler yanmaz.

Günü gelir sanma hesap sorulmaz.

Dayanır kapına ''Pir Sultan'' ölmez.



Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.

Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.



Edip Akbayram





Sonra geldin bir şeydin

Tanrı da tanrı misafiri bu dünyada

Diyenlerin arasına girdim; hafif ıslak bir ağız vardı avuçlarımda

Dört tarafı cüce zürafalarla çevrili bir ormandaydım

En iyisi ben seni seveyim dedim kestirmeden

O patikadan, o biraz engebeli yoldan, çıkayım seni seveyim dedim

Kim bilir, üçümüz beşimiz bir araya gelir indiririz mahlukatı

Sen de unutursun eski arkadaşlarını beni seversin

Benim mürekkebim leke yapar ellerine

Gece yarısı şarap içeceğine birileriyle

Beni okursun onlara sahilde saat ikide, dertliyken,

Delirmiş kadınlar gibi bağıra bağıra gemiler geçer ansızın

Sersem sepet kabarır deniz, su sıçratır, aşk sıçrat1r

Diye.



Sonra geldin bir şeydin



Ağlıyordun, kucağında yandıkları iyi oldu bu şairlerin diye diye

Şiir yazdığını sanan bir celladın kitabı

Celladın sırtını sıvazlayan bir tıfıl zakkum

Zakkumun dibinde ise tırtıllar, böcekler ona alkış tutan ..

Ama ben geldim aşkım, sen daha zehir zemberek bir tohumsun

Açacaksın, zıplayacaksın aha gökyüzü şuracıkta

Tutup indireceksin göğü

'oteller kenti'ni otellerin yağmalandığı bir memlekete dönüştürenlerle

hayatını bir otelde kalınanın mahcubiyetine sığdıranlar arasında

kalacaksın incecik bir gevşeyişle.



Ben ölümüme iki dakika kala Allah'a inanmayacağım

Böyle bir lüksüm yok, böyle bir kimlikle gelmedim yeryüzüne;

Seninle aynı gezegeni paylaşmak evrenin en güzel şeyi, amma,

Onlarla paylaştığım oksijenden nefret ediyorum

Ateşi, ah o otel ateşini körükleyen pis kokulu her nefeslerinde.



Sonra ben geldim sen hep bir şeydin, bunları dedim tek tek,



Kelime kelime,

Ağlıyordun, gözyaşların yere düşmeden önce

Ben düştüm yere,

Oraya.

Hayatın kefenini diken sahte şairlerin

Parmaklarımla kazdığım



Mezarına Şerefine.