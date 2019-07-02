Madımak katliamı ile ilgili sözler 2 Temmuz olayları ne oldu?

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce oldu ve Sivas Katliamı Madımak Oteli'nde nasıl yaşandı soruları bugün binlerce kişi tarafından merak edildi. Bugün 2 Temmuz Sivas Katliamının 26. yıl dönümü. 1993 yılında 37 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için geldiği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Yürekleri yakan ve tarihte kara leke olarak kalan Sivas Katliamı olayı...
2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce yaşandı ve kaç kişi yanarak öldü araştırmaları bugün arttı. 2 Temmuz yani bugün Türkiye'nin yüreğini yakan çok vahim bir olay yaşandı. 26 yıl önce 1993 yılında Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a gelen 37 kişi Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak öldürüldü. Peki ama Sivas Katliamı neden yaşandı, kimler hayatını kaybetti? İşte tarihte kara bir leke olan Sivas Katliamının detayları...
SİVAS'TA ANMA PROGRAMI: Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü kapsamında yarın anma programları düzenlenecek.
Bu kapsamda kentte, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Yürüyüş güzergahı üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapacak sürücülerin araçları durdurularak, aramadan geçirilecek.
SİVAS VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI: Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın düzenlenecek 2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatılacağı belirtildi.
Etkinliklerin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için kapatılan cadde ve sokaklar yerine alternatif güzergahların kullanılması, görevlilerin ikazlarına uyulması ve bu güzergahta oturanların araçlarını uygun olan ve yasak olmayan sokak, meydan ve alanlara park etmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Sivaslı hemşehrilerimizin etkinliğin başlamasından itibaren sonlanmasına kadar geçecek sürede, yasal haklarını kullanan vatandaşlarımıza gerekli iyi niyet kolaylık ve hoşgörü sağlamaları, etkinliğe katılan vatandaşlarımızın da alınan tedbirler, yapılan ikazlar ile kentin genel asayiş ve güvenliğine yönelik hassasiyetler konusunda gerekli titizliği göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.
SİVAS'TA ANMA ETKİNLİKLERİ: Sivas'taki anma etkinlikleri, sabah saatlerinde 2 ayrı grupla gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte Vali Davut Gül öncülüğündeki protokol üyeleri, eski Madımak Oteli bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakıp, açıklama yapacak.
Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek.
Burada anma programı gerçekleştirilecek. Anma programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.
2 TEMMUZ 1993'TE NE OLMUŞTU: 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. "Sivas laiklere mezar olacak" atılan sloganlardan biriydi. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen "Halk Ozanları" heykelini yıkıp, yerde sürüklerken; bir kısmı Valilik önünde Ahmet Karabilgin'i protesto etti.
Valinin katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği rapora göre, saldırganların sayısı her saat sayısı artmıştı. Yine aynı rapora göre, akşam saat 18.00'de Madımak Oteli'nin önünde o ana kadar hiçbir aşamada dağıtılmamış 15 bin kişi vardı. Otel önündeki araçlar ve sürüklenen heykel ateşe verilmiş, otelin camları kırılmıştı.
Yaklaşık 2 saat sonra otel ateşe verildi, saldırgan kalabalık sloganlarına devam etti.
Madımak Oteli'nin önünden çekim yapan İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerinde otelin etrafını kuşatanların sloganları yanında sözleri de duyulmuştu. Biri otelin birinci katına çıkan saldırgana "Lan yakın" diye seslenirken, bir diğeri ilk alevin görünmesiyle "Cehennem ateşi işte!" diye seslenmişti.
Kente davet edilen takviye kuvvetler ise zamanında gelmedi veya gelenler yetersizdi. 35 kişi otelde hayatını kaybetti.
Madımak katliamı ile ilgili sözler....
Birdenbire
Ateş ve duman
Feryad-ı figan
Sanki elele
Geliyor habire
Üstümüze, üstümüze
Canlar, sazlar
Kan oldular
Kesildi teller
Durdu nefesler
Ama hala
Dimdik ayakta
Ayaktalar
Çığlık kalleş
Sessizlik mi dost
Ateş ve duman
Hain düşman
Issızlığın ortasında
Issızlığın ortasında
Moğollar
Hasretime hasret kattın, hasrete
incinsek de incitmeyiz, zulm ile
geldik size, dikensiz bir gül ile
can veririz, can almayız, biz canız
Akarsular ile coştum, çağladım
hasret ile yandım, ağladım
nice canlar ile kül oldum, öldüm
can veririz, can almayız, biz canız
Pirimi asanlar, doymadı kana
canımı yakanlar, baktı dumana
zulüm yapmaz, insan insana
can veririz, can almayız, biz canız
Nesimiler ölmez gafil, aldandın
mazlumlar ardından gelmez mi sandın
akarsu'lar coştu, birden bulandın
can veririz, can almayız, biz canız
Canımı yaktınız, kanlı sivasta
gülemem, ağlarım, şu gönlüm yasta
canım feda olsun, pir sultan dosta
can veririz, can almayız, biz canız
Bizi yakıp, duman duman, baktınız
yetmedi mi, bir de alkış tuttunuz
sonra birer masum olup çıktınız
can veririz, can almayız, biz canız
Selda Bağcan
Güneşin ak yüzüne, bir duman çöktü.
Bir türkü çığlıkla ateşe düştü.
Kuytu bir köşede bir çiçek küstü.
Döktü yaprağını, boynunu büktü.
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.
Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.
Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz.
Bilmez misin ki türküler yanmaz.
Günü gelir sanma hesap sorulmaz.
Dayanır kapına ''Pir Sultan'' ölmez.
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.
Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.
Edip Akbayram
Sonra geldin bir şeydin
Tanrı da tanrı misafiri bu dünyada
Diyenlerin arasına girdim; hafif ıslak bir ağız vardı avuçlarımda
Dört tarafı cüce zürafalarla çevrili bir ormandaydım
En iyisi ben seni seveyim dedim kestirmeden
O patikadan, o biraz engebeli yoldan, çıkayım seni seveyim dedim
Kim bilir, üçümüz beşimiz bir araya gelir indiririz mahlukatı
Sen de unutursun eski arkadaşlarını beni seversin
Benim mürekkebim leke yapar ellerine
Gece yarısı şarap içeceğine birileriyle
Beni okursun onlara sahilde saat ikide, dertliyken,
Delirmiş kadınlar gibi bağıra bağıra gemiler geçer ansızın
Sersem sepet kabarır deniz, su sıçratır, aşk sıçrat1r
Diye.
Sonra geldin bir şeydin
Ağlıyordun, kucağında yandıkları iyi oldu bu şairlerin diye diye
Şiir yazdığını sanan bir celladın kitabı
Celladın sırtını sıvazlayan bir tıfıl zakkum
Zakkumun dibinde ise tırtıllar, böcekler ona alkış tutan ..
Ama ben geldim aşkım, sen daha zehir zemberek bir tohumsun
Açacaksın, zıplayacaksın aha gökyüzü şuracıkta
Tutup indireceksin göğü
'oteller kenti'ni otellerin yağmalandığı bir memlekete dönüştürenlerle
hayatını bir otelde kalınanın mahcubiyetine sığdıranlar arasında
kalacaksın incecik bir gevşeyişle.
Ben ölümüme iki dakika kala Allah'a inanmayacağım
Böyle bir lüksüm yok, böyle bir kimlikle gelmedim yeryüzüne;
Seninle aynı gezegeni paylaşmak evrenin en güzel şeyi, amma,
Onlarla paylaştığım oksijenden nefret ediyorum
Ateşi, ah o otel ateşini körükleyen pis kokulu her nefeslerinde.
Sonra ben geldim sen hep bir şeydin, bunları dedim tek tek,
Kelime kelime,
Ağlıyordun, gözyaşların yere düşmeden önce
Ben düştüm yere,
Oraya.
Hayatın kefenini diken sahte şairlerin
Parmaklarımla kazdığım
Mezarına Şerefine.