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Sosyal medyada Suriyeli provokasyonuna kinci operasyonda 11 kişi daha gözaltında

Sosyal medyada Suriyeli provokasyonuna kinci operasyonda 11 kişi daha gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyada Suriyelilere yönelik provokasyon yapanlara yönelik düzenlediği ikinci operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere öncelik gün operasyon düzenlenmiş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'İkitelli Gençlik Grubu' isimli 58 kişinin bulunduğu bir WhatsApp grubu üzerinden olayları büyütmeye çalıştığı tespit edilen 13 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA'nın aktardığı habere göre polis ekipleri dün düzenlediği operasyonda 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan haklarında adli işlem başlatılan 16 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. 

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'nin İkitelli mahallesinde küçük bir kız çocuğuna taciz iddiası üzerine mahalleli sokağa dökülmüş, kalabalığa TOMA ile müdahalede bulunulmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayda herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını açıklamıştı.

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