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Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu resmen açıkladı

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu resmen açıkladı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil olacak olan milli futbolcu, bugün Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

1 yıllık imza attı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

''Ayrılıklar da sevdaya dahil''
Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Emre, "Fenerbahçe'nin gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Dört yıllık bir ayrılık olmuştu ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Şimdi ,uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti" dedi.

Emre Belözoğlu'nun kariyeri
2008-2009 sezonunda Newcastle United’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre, 7 sezon sarı-lacivertli takımda forma giydi. Bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı. 38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaştı.

Kadıköy'de son maçına 4 yıl önce çıkmıştı
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesinde çıkmış ve bu maçta 1 de gol kaydetmişti. 

Veda mesajı yayınladı
Öte yandan Emre Belözoğlu, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transferi sonrası bir açıklama yayınladı.

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