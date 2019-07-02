Onur Büyüktopçu Show TV bombasını patlattı! Yeni işini işte böyle duyurdu

Yemekteyiz'den neden ayrıldı: İlk olarak 2017-2018 yayın döneminde ekrana gelen ve günün en çok izlenen programlarından biri olan Yemekteyiz, bu sezon Fox’ta çok benzer bir formatla yayın hayatına başlayan Zuhal Topal'ın yarışmasıyla rekabete girmiş ve birçok izleyicisini kaybetmişti.