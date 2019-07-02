Onur Büyüktopçu Show TV bombasını patlattı! Yeni işini işte böyle duyurdu
Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz programından ayrılan Onur Büyüktopçu, yeni kanalı olan Show TV'de hangi programı sunacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yemekteyiz programındaki sunucu koltuğunu ünlü sanatçı Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu, kısa sürede kendisine yeni iş bulmuştu. Programa geçtiğimiz günlerde son bölümle veda eden Büyüktopçu, Tv8 ile bir ilişiğinin kalmamasının ardından yeni işini ve yeni kanalını sosyal medyadan resmen duyurdu.
Akşam saatlerinde 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Onur Büyüktopçu, "Damat Beğendi, yakında Show Tv’de başlıyor" notunu düştü. Ünlü sunucunun yeni programının ise Eylül ayında başlaması bekleniyor.
Yemekteyiz'den neden ayrıldı: İlk olarak 2017-2018 yayın döneminde ekrana gelen ve günün en çok izlenen programlarından biri olan Yemekteyiz, bu sezon Fox’ta çok benzer bir formatla yayın hayatına başlayan Zuhal Topal'ın yarışmasıyla rekabete girmiş ve birçok izleyicisini kaybetmişti.
Ilıcalı'ya büyük tepki: Onur Büyüktopçu ile olan birlikteliklerine son veren Acun Ilıcalı, bu ayrılığın ardından büyük bir tepki çekmiş ve ünlü sunucunun hayranlarını kaybetmişti.