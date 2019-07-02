Fehmi Koru'ya büyük şok iki sitesine de siber saldırı

Usta gazeteci Fehmi Koru'nun sahip olduğu sitelere siber saldırı düzenlendi. Koru haberi sosyal medyadan duyurup özür diledi.

Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide 5'li kurul olarak da adlandırılan komisyonda Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç’la birlikte adı anılan usta gazeteci Fehmi Koru bu sabah büyük bir şok yaşadı.

Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen Koru hükümeti bir çok konuda eleştiren yazılarıyla da gündeme gelmişti. Fehmi Koru uzun zamandır kendi adını taşıyan bloğunda yazılar yazıp kurduğu haber sitesiyle mesleğine devam ediyordu.

Koru’nun iki sitesi de siber saldırıya uğradı

Bu sabah Koru’nun iki sitesine de siber saldırı düzenlendi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir açıklama yapan Koru, iki siteyi de geri almaya çalıştıklarını belirterek okuyucularından özür diledi. İşte Koru’nun o Twiti: