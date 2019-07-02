Fenerbahçe'nin alamadığı Brahimi İngiliz devine gidiyor
Fenerbahçe'nin uzun süre peşinde olduğu Yacine Brahimi'nin Arsenal'e transferinin an meselesi olduğu öne sürüldü.
Porto ile yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılarak serbest oyuncu statüsüne geçen Yacine Brahimi'nin yeni adresi belli oluyor. Adı daha önce Fenerbahçe'yle anılan Cezayirli yıldız futbolcu, tercihini İngiltere'den yana yaptı.
Arsenal yolcusu
Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekibi Arsenal, bonservisi elinde olan Yacine Brahimi ile görüşüyor. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Arsenal'e transfer olması bekleniyor.
Porto'da 5 yıl geçirdi
Porto'da geçirdiği 5 yılın ardından mavi-beyazlı kulüpten ayrılan Brahimi, daha önce Granada, Rennes ve Clermont formaları giydi. Geçen sezon Porto'da 49 resmi maça çıkan futbolcu, 13 gol ve 4 asistlik skor katkısında bulundu.
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