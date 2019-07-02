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İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş almadık

İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş almadık

Siyasi partileri ziyaret etmeye başlayan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na gitti. AK Parti'nin ziyaret için randevu vermediğini MHP'den de dönüş almadıklarını açıklayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebine bulunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu "Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebine bulunacağım. Ondan sonra kendisi de uygun olursa davet de ederim." diye konuştu.

Siyasi parti il başkanlıklarına ziyaret

Şişhane'deki CHP İl Başkanlığı binasına gelen Ekrem İmamoğlu, burada CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı. Ziyarette gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, siyasetin normalleşmesi için siyasi parti il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İmamoğlu, siyasi partilerin toplumun bütününü temsil ettiğini anlatarak, "Bu noktada özellikle siyasi partilerin, kendi refleksleri, size gelmese de sizi ziyaret etmese de ben ziyaretlerime devam ettim. 'Ben gittim, onlar gelmedi. Ben bir daha gitmem' diye asla böyle bir tavrım olmadı." diye konuştu.

"Uygulamayı güzel yaptık"

Bir gazetecinin "AK Parti ve MHP'den randevu aldınız mı?" şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, "MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi ama girişimlere devam edeceğiz. Bu bizim yaptığımız uygulamanın bir eksikliği değildir. Uygulamayı güzel yaptık." dedi.

"Randevu vermeyeceklerini ifade ettiler"

"Bu teklifinizi ret mi ettiler?" sorusuna İmamoğlu, "Yani şöyle biz yazı ile talep ettik. Daha sonra telefonla talep ettik ama randevu vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu bir reddediş mi değil mi, zaman içerisinde göreceğiz." dedi.

"Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebinde bulunacağım"

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamınıza davet edecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı makama davet etmedim. Aksine 'Ben randevu talebinde bulunacağım.' dedim. Doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a kahve daveti

Binali Yıldırım'ın çay ve kendisinin de kahve davetinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Bu çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbul'la ilgili düşüncelerini alalım." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu belirtti. Kaftancıoğlu, vatandaşlardan gelen kumbara ve bazı zarfları Ekrem İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu da Kaftancıoğlu'na Kız Kulesi'nin resmedildiği seramik tablo hediye etti. Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.

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