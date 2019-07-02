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Altın iki yılın en sert düşüşünü görmüştü ardından yeniden yükseldi

Altın iki yılın en sert düşüşünü görmüştü ardından yeniden yükseldi

Altın dün ticaret savaşları kaygılarının azalmasının ardından iki yılın en sert düşüşünü kaydetmişti. Bugün küresel ekonominin güçsüz seyrine ilişkin yeni sinyallerin etkisiyle tekrar sıçradı.

Altın fiyatları Asya ve Avrupa'da imalat faaliyetlerinin Haziran'da gerilemesinin ardından yükseldi. ABD'de ise sektör, PMI verilerine göre sınırlı büyüdü. Büyüme için görünümün kötüleştiğine ilişkin sinyaller merkez bankası teşvikleri için tetikleyici olabilir.

ABD ile Çin'in hafta sonu gerçekleştirilen G – 20 zirvesinde ticaret görüşmelerini sürdürme kararı alması Pazartesi günü ABD hisselerini destekleyerek rekor seviyelere taşırken altını olumsuz etkilemişti.

Gözler ABD'deki istihdam verilerinde

Yatırımcılar Fed'in para politikasında bir sonraki adımına ilişkin ipuçları için ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini takip edecek.

Değerli metal, Fed'in Temmuz ayı kadar yakın bir zamanda faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle geçtiğimiz hafta altı yılın zirvesine tırmanmıştı. Jeopolitik risklerdeki önemli artış da güvenli varlık talebini destekledi.

Altın Pazartesi günü en düşük seviyeyi görmüştü

Vanguard Markets Pte'den Stephen Innes, notunda “Altın zayıf küresel büyüme görünümü ve düşük faizlerin uzun süreceği hikayesinden destek buluyor ancak G – 20 sonrasında piyasaların hırpalanmış hissetmesinden dolayı fazla bir heyecan yok.” dedi.

Spot piyasada işlem gören altın, Salı günü 1,393.35 dolar görmesinin ardından TSİ 09:00'da yüzde 0.50 artıda onsu 1,391.19 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları Pazartesi günü yüzde 1.8 düşüşle Kasım 2016'dan beri en düşük seviyesini görmüştü.

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