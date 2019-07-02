Sivas katliamı kaç yıl oldu 2 Temmuz olayları bugün kaçıncı yıldönümü

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce oldu ve Sivas Katliamı Madımak Oteli'nde nasıl yaşandı soruları bugün binlerce kişi tarafından merak edildi. Bugün 2 Temmuz Sivas Katliamının 26. yıl dönümü. 1993 yılında 37 kişi Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için geldiği Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak öldürüldü. Yürekleri yakan ve tarihte kara leke olarak kalan Sivas Katliamı olayı...

2 Temmuz'da ne oldu, Sivas Katliamı kaç sene önce yaşandı ve kaç kişi yanarak öldü araştırmaları bugün arttı. 2 Temmuz yani bugün Türkiye'nin yüreğini yakan çok vahim bir olay yaşandı. 26 yıl önce 1993 yılında Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a gelen 37 kişi Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak öldürüldü. Peki ama Sivas Katliamı neden yaşandı, kimler hayatını kaybetti? İşte tarihte kara bir leke olan Sivas Katliamının detayları...

SİVAS'TA ANMA PROGRAMI: Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü kapsamında yarın anma programları düzenlenecek.

Bu kapsamda kentte, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Yürüyüş güzergahı üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Sabah saatlerinden itibaren kente giriş yapacak sürücülerin araçları durdurularak, aramadan geçirilecek.

SİVAS VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI: Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın düzenlenecek 2 Temmuz anma etkinliği dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin 10.30- 16.00 saatlerinde ulaşıma ve araç parkına kapatılacağı belirtildi.

Etkinliklerin huzur ve güven içinde yapılabilmesi için kapatılan cadde ve sokaklar yerine alternatif güzergahların kullanılması, görevlilerin ikazlarına uyulması ve bu güzergahta oturanların araçlarını uygun olan ve yasak olmayan sokak, meydan ve alanlara park etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Sivaslı hemşehrilerimizin etkinliğin başlamasından itibaren sonlanmasına kadar geçecek sürede, yasal haklarını kullanan vatandaşlarımıza gerekli iyi niyet kolaylık ve hoşgörü sağlamaları, etkinliğe katılan vatandaşlarımızın da alınan tedbirler, yapılan ikazlar ile kentin genel asayiş ve güvenliğine yönelik hassasiyetler konusunda gerekli titizliği göstermelerini önemle rica ederiz" denildi.

SİVAS'TA ANMA ETKİNLİKLERİ: Sivas'taki anma etkinlikleri, sabah saatlerinde 2 ayrı grupla gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte Vali Davut Gül öncülüğündeki protokol üyeleri, eski Madımak Oteli bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakıp, açıklama yapacak.

Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek.

Burada anma programı gerçekleştirilecek. Anma programına, yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.

2 TEMMUZ 1993'TE NE OLMUŞTU: 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne bir yürüyüş başladı. "Sivas laiklere mezar olacak" atılan sloganlardan biriydi. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen "Halk Ozanları" heykelini yıkıp, yerde sürüklerken; bir kısmı Valilik önünde Ahmet Karabilgin'i protesto etti.

Valinin katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği rapora göre, saldırganların sayısı her saat sayısı artmıştı. Yine aynı rapora göre, akşam saat 18.00'de Madımak Oteli'nin önünde o ana kadar hiçbir aşamada dağıtılmamış 15 bin kişi vardı. Otel önündeki araçlar ve sürüklenen heykel ateşe verilmiş, otelin camları kırılmıştı.

Yaklaşık 2 saat sonra otel ateşe verildi, saldırgan kalabalık sloganlarına devam etti.

Madımak Oteli'nin önünden çekim yapan İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerinde otelin etrafını kuşatanların sloganları yanında sözleri de duyulmuştu. Biri otelin birinci katına çıkan saldırgana "Lan yakın" diye seslenirken, bir diğeri ilk alevin görünmesiyle "Cehennem ateşi işte!" diye seslenmişti.

Kente davet edilen takviye kuvvetler ise zamanında gelmedi veya gelenler yetersizdi. 35 kişi otelde hayatını kaybetti.