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BM'den skandal "eylem planı" imzası! Dışişleri Bakanlığından sert açıklama

BM'den skandal "eylem planı" imzası! Dışişleri Bakanlığından sert açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler'in, terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için anlaşma imzalamasına ilişkin, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Skandal "eylem planı" imzaladı

BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba'nın, 29 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü üyesi Mazlum Abdi ile örgütün ''bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için'' resmi bir törenle gizlice skandal bir "eylem planı" imzaladığı ortaya çıkmıştı.

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