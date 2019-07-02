Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Çin’de resmi törenle karşılandı
Japonya’daki temaslarının ardından Çin’in başkenti Pekin’e geçen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.
Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nı renki bir görüntü karşıladı.
118
Renkli bir karşılama töreninin yaşandığı Pekin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle selamladı.
218
Erdoğan TSİ 10.00 sularında Pekin Havaalanı'na geldi.
318
Resmi karşılama töreninin ardından Büyük Halk Sarayı'nda Erdoğan ve Şi ikili görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.
418