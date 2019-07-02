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Oğuz Haksever'in yeni canlı yayın kazası bomba üstelik Erdoğan haberinin peşine

NTV kanalında yıllardır haber sunuculuğu yapan tecrübeli isim Oğuz Haksever, yeni bir canlı yayın kazasına imza attı.

Haksever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti temaslarını aktaran bir haberin ardından, kameranın stüdyoya döndüğü sırada rejiye yönelik gösterdiği tepki canlı yayına yansıdı.

İstifini bozmadan devam etti

Haksever durumu kurtarmak adına istifini hiç bozmadan haberleri sunmaya devam etti.

Yassıada sözleri olay olmuştu

Oğuz Haksever'in daha önce haber bülteni yayını esnasında VTR'de Erdoğan'ın 'Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum" demesinin ardından ''Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” demesi gündeme oturmuştu.

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