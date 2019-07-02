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Başakşehir'deki TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Başakşehir'deki TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Başakşehir'in Ayazma ve Hoşdere mahallelerinde inşa edeceği sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Başakşehir'deki Ayazma ve Hoşdere projeleri kapsamında inşa edilecek 587 konut için Bakırköy 5. Noterliği denetiminde, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi.

Ayazma Projesine 22 bin 867 başvuru yapılırken, konutların 162'si "2+1", 88'i de "3+1" nitelikte olacak. Projede yer alan 250 konutun 14'ü şehit ailesi ve gazilere, 14'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 159'u da diğer vatandaşlara ayrıldı.

Hoşdere Projesinde yer alan 337 konut için ise 15 bin 298 başvuru yapıldı. 169'u "2+1", 168'i de "3+1" nitelikte olan konutların, 11'i şehit ailesi ve gazilere, 18'i engellilere, 85’i emeklilere, 223'ü de diğer vatandaşlara ayrıldı.

Öte yandan, kura çekimi TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar büyük sevinç yaşayarak, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. 

Ayazma Projesi kapsamında inşa edilen 2+1 konutun hak sahibi olan evli ve 2 çocuk sahibi 34 yaşındaki Yağmur Ekici, AA muhabirine, Küçükçekmece'nin Sefaköy semtinde 14 yıldır kirada oturduğunu söyledi. 

TOKİ'ye ilk başvurusu olduğunu belirten Ekici, "Gelinimizin ısrarı üzerine onunla birlikte başvurdum. Onlara çıkmadı. İsmimin çıktığını görünce şaşırdım. Hiç ümidim yoktu. Beklemiyordum. Çok sevindim. Çocuklarımın bir odası olacak diye çok mutlu oluyorum. Devletin TOKİ eliyle vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapması çok güzel bir uygulama. Herkesi ev sahibi yapıyor." diye konuştu. 

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