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Çocuklarda özgüven ve öfke sorunu nasıl çözülür? Uzm. Psikolog Sena Ekici yanıtladı

Çocuklarda özgüven ve öfke sorunu nasıl çözülür? Uzm. Psikolog Sena Ekici yanıtladı

2 yaş ile birlikte çocuk kendisi yürüyüp, kendi besinini kendisi yiyebilir. Bu dönemde önemli olan çocukların özgüvenini desteklemektir. Peki bu nasıl gerçekleştirilmelidir?

Çocuğumun özgüveni nasıl artar? Uzm. Psikolog Sena Ekici cevaplatv için yanıtladı.

Çocuklarda özgüven doğuştan başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Çocukta ilk yapabilirim duygusunun oluşması 2 yaşından sonra annenin kendini geri çekmesiyle oluşur. 2 yaş ile birlikte çocuk kendisi yürüyüp, kendi besinini kendisi yiyebilir. Bu dönemde önemli olan çocukların özgüvenini desteklemektir. Peki bu nasıl gerçekleştirilmelidir?

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