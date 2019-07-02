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Kutup tilkisinin yolculuğu bilim insanlarını şok etti! İşte nedeni

Demirören Haber Ajansı
Kutup tilkisinin yolculuğu bilim insanlarını şok etti! İşte nedeni

NORVEÇ Kutup Enstitüsünün yaptığı bir araştırma sonucunda, kutup tilkisi Norveç’ten Kanada’ya tam 3 bin 500 km yürüyerek bilim adamlarını şok etti.

Araştırma, Norveç Bilim Enstitüsü'nün yaptığı çalışma sonucunda ortaya çıktı. Dişi kutup tilkisine takip cihazı takan araştırmacılar tilkinin yol haritasını gözlemledi.

155 km hıza ulaştı

Tikinin boynuna takılan cihaz araştırmacılara her gün veri ulaştırdı. Buzulların üzerinden yürüyen tilki günde ortalama 46 km yol kat ederek Norveç’ten Kanada’ya yolculuğunu 76 günde tamamladı. Tilkinin yol boyunca ölçülen en yüksek hızı 155 km oldu. Araştırmacılar, tilkinin bu yolculuğunun bu tür içinde kaydedilmiş en hızlı yolculuklardan biri olduğunu belirtti.

Kutuplardaki ısınma korkutucu

Araştırmada aynı zamanda, deniz buzullarının kutuplardaki vahşi yaşam için önemli olduğuna dikkat çekildi. Bilim adamları deniz buzullarının, kutup tilkilerinin göç edebilmesinde ve yemek bulabilmesinde kilit bir role sahip olduğunu vurguladı. Norveç İklim ve Çevre Bakanı Ola Elvestuen ise yaptığı açıklamada kutuplardaki ısınmanın korkutucu derecede hızlı olduğunu ve buzulların yaz ayları süresince kaybolmaması için emisyonların hızlıca kesilmesi gerektiğini vurguladı.

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