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Tabancasını temizlerken tetiği dokundu! Acı son

Demirören Haber Ajansı
Tabancasını temizlerken tetiği dokundu! Acı son

GAZİANTEP’te, tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan 24 yaşındaki polis memuru Ali Başyiğit, kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi. Görevden dönen Ali Başyiğit, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlemeye başladı.

Başına isabet etti

Başyiğit'in temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Başyiğit için ev arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Başyiğit’in yaşamını yitirdiği belirledi. 

Memleketi Konya'da toprağa verilecek

Bir yıldır Gaziantep'te görev yaptığı öğrenilen polis memuru Başyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından memleketi Konya'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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