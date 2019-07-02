Lucescu'dan Beşiktaş itirafı: Görüştük ama anlaşamadık

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Takım’dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile görüştüğünü ancak anlaşma sağlayamadığını açıkladı.

Teknik Direktör Mircea Lucescu, Rus basınına açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, (A) Milli Takım’daki görevinin sona ermesinin ardından Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ile İstanbul'da bir araya geldiğini ifade eden Lucescu, “Fikret Orman ile önemli görüşmeler yaptım. Fakat uzlaşma sağlayamadık. Çünkü finansal sorunları olmayan bir kulüpte çalışmak istiyorum” dedi.

''Maaş gecikmesi gibi sorunlar yaşanmıyordu"

Beşiktaş’ta ödeme sorunları olduğunu dile getiren Rumen teknik adam, “Zenit’i çalıştırdığım dönemde bazı oyuncularla yollar ayrılmıştı. Ancak bu tamamen finansal fair play kurallarına uyum sağlamak içindi. Maaş gecikmesi gibi sorunlar yaşanmıyordu" diye konuştu.

Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan Lucescu, son olarak A Milli Takımı çalıştırmıştı.