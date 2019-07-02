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Melih Gökçek'i zor durumda bırakacak broşür haberi doğru mu?

Melih Gökçek'i zor durumda bırakacak broşür haberi doğru mu?

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i zora sokacak bir gelişme yaşandı. Belediyeye ait bir depoda “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” yazılı broşürler bulunduğu iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikmen Vadisi'ndeki bir binada eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan provokatif broşürler bulundu.

Evrensel gazetesinin haberine göre, kafeterya olarak planlanan ancak depo olarak kullanıldığı belirtilen binada belediye meclis kararları, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu üye kayıt defteri, çok sayıda CD, Osman Gökçek'in seçim afişleri ve “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” yazılı broşürler ortaya çıktı.

Gökçek 2009'da broşürleri inkar etmişti

Seçim materyalleri 2009 yerel seçimlerinde “Gökçek Gidecek Sol Gelecek" sloganıyla hazırlanmış, hatta bilboardlara afiş olarak dahi yapılmıştı. Gökçek, 2009'da broşürleri kendisinin yaptırdığını inkar etmişti.

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