Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları
Madımak olayının 26'ncı yılında, binlerce insan gibi ünlüler de bu acıyı unutMADIMAKlımda etiketiyle dile getiren paylaşım yaptı.
2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenlikler sırasında yaşanan acı olay, bugün birçok isim tarafından anıldı.
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Şenlikler sırasında yakılan Madımak Otel'de 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü isimlerde Madımak olayının yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
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İşte o paylaşımlardan bazıları...
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