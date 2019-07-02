Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları

Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları

Madımak olayının 26'ncı yılında, binlerce insan gibi ünlüler de bu acıyı unutMADIMAKlımda etiketiyle dile getiren paylaşım yaptı.

Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları - Sayfa 1

2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen şenlikler sırasında yaşanan acı olay, bugün birçok isim tarafından anıldı. 

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Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları - Sayfa 2

Şenlikler sırasında yakılan Madımak Otel'de 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü isimlerde Madımak olayının yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

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Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları - Sayfa 3

İşte o paylaşımlardan bazıları...

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Türkiye'yi sarsan Madımak olayı! İşte ünlü isimlerin paylaşımları - Sayfa 4
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