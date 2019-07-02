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Buğday ayıklarken kolunu patoz makinesine kaptırdı!

Demirören Haber Ajansı
Buğday ayıklarken kolunu patoz makinesine kaptırdı!

ADIYAMAN Tut ilçesinde, kolunu patoz makinesine kaptırarak ağır yaralanan Bülent Gültekin (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Taşlıca köyünde meydana geldi. Ailesiyle tarlada çalışan Bülent Gültekin, buğday ayıklayan patoza dalgınlık sonucu kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Gültekin, makinenin durdurulmasının ardından çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Acil servisinde tedavi altına alınan Gültekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gültekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hastaneye akın eden yakınları ise ölüm haberi ile sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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