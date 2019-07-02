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Max Kruse Fenerbahçe için yola çıktı

Max Kruse Fenerbahçe için yola çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, yola çıktı. Alman oyuncu bugün İstanbul'a geliyor. 

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan Alman golcü Max Kruse, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak. Fenerbahçe, Werder Bremen'deki sözleşmesi sona eren Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Alman golcü geçen sezon Bundeslıga ve Almanya Kupası’nda 12 gol 13 asistle oynamıştı. 1 Temmuz’da topbaşı yapan ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ile Murat Sağlam da çalışmalara katıldı.

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