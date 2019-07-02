Temmuz 2019 Koç Burcu Yorumu Hande Kazanova özel hayata dikkat

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Koç burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Koç burcunu neler bekliyor?8 Temmuz’da Merkür geriliyor ve özel hayatınıza dikkat etmeniz gerek.

Temmuz ayına hemen ayın başında gerçekleşen Güneş Tutulması ile başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Bu Güneş Tutulması ev ve aile alanlarınızda hızlı başlangıçları karşınıza getirebilir.

Güneş Tutulmaları başlangıçlar ile alakalı oldukları için genelde bu alanda hızlı verilmesi gereken kararlar ve başlangıçlar devrede olacak. 8 Temmuz’da Merkür geriliyor ve özel hayatınıza dikkat etmeniz gerek.

17 Temmuz’a kadar Merkür bu alanlarınızda geriliyor. 16 Temmuz’da bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu Ay Tutulması kariyer ve iş alanlarınızda krizleri, birtakım hızlı olayları karşınıza getirebilir. Tutulma zamanında aile hayatınız ve kariyer alanlarınız arasındaki dengeyi iyi sağlamaya özen gösterin.

9-11-14-17-21 ve 30 temmuz tarihlerinde dikkatli adımlar atın. Bazı noktalarda zorlandığınızı görecek; ev, aile ve kariyerle ilgili konularda ilişkilerinizde testlere tabi tutulacaksınız sevgili Koç’lar. Diğer taraftan 23 Temmuz’dan sonra ise hem aşk hayatınıza hem çocuklarla ilgili konuların üzerine eğilebilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum.