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HDP'li vekil Ayşe Sürücü'nün olay paylaşımına suç duyurusu

HDP'li vekil Ayşe Sürücü'nün olay paylaşımına suç duyurusu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 44 kilo 130 gram el yapımı patlayıcıyı gizlemek için yapılan provokasyon deşifre edildi.

HDP Milletvekili Ayşe Sürücü, durumdan rahatsız olunca güvenlik güçlerine iftira atma ve kara propaganda yapma yolunu seçti. Güvenlik güçlerinin belirlenen adrese operasyonu sonrasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Sürücü, sosyal medya hesabından evin arama sırasında dağıtıldığı ve Kur'an-ı Kerim’in yerlere fırlatıldığını öne sürdü. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından iddiaları çürüten görüntülü video yayınladı.

Suç duyurusunda bulunduk ve adli süreci de takip edeceğiz

İçişleri Bakanlığının görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten açıklamasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında bu konuya ilişkin sorulan soruya şu cevabı verdi: 

“Öncelikle sürecin nasıl olduğuna bakmak lazım. 6’ncı ayın 26’sında Şanlıurfa’da Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda istihbaratı değerlendirmek üzere polislerimiz, HDP’li bir belediye meclis üyesinin evinde ve bahçesinde arama yapıyorlar. Bu aramada bahçede daha önce belirttiğim gibi yüklü miktarda, 44 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Bir süre sonra HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, sosyal medya hesabından bu aramaya ilişkin bir ifade ve bir görüntü paylaşıyor. Evdeki insanların dama çıkarılıp kafalarına silah dayandığını ve yayınladığı görüntülerde evin darmadağın edildiği, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in de yere atıldığı görülüyor. Bu paylaşım sonrası bakanımızın talimatı doğrultusunda mahalleden gerekli bilgileri istedik. Polis kamerası görüntüleri geldi ve onu değişik kanallardan, sosyal medya dahil kamuoyuyla paylaştık. Bu görüntülerde çok açık olarak görünüyor ki polislerimiz ilgili adrese gittiklerinde savcılık kararını okuyorlar, ellerinde eldivenleriyle aramaları gerçekleştiriyorlar ve ortalık dağıtılmamış bir haldeyken evden dışarı çıkıyorlar.

Güvenlik görevlilerimizi töhmet altında bırakma çabası var

Daha sonra da bahçede bir kazı yapılıp, 44 kilo patlayıcı madde ele geçiriliyor. Yani paylaştığımız görüntülerle Şanlıurfa milletvekilinin paylaştığı görüntülerin gerçeği yansıtmayan bir mizansen olduğu açık açık görülüyor. Bu arada hepimiz görüyoruz ki, bir suçu örtbas etme çabası ve güvenlik görevlilerimizi töhmet altında bırakma çabası var. En önemlisi o bahçede 44 kilo patlayıcı ele geçirildi. Biz o patlayıcı maddenin yegane amacının ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla polisimiz burada kanun ve nizama uygun olarak görevini yerine getirdi. Söz konusu paylaşımı yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve adli süreci de takip edeceğiz.” 

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