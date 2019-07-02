İmamoğlu ile Yavaş'ın Madımak paylaşımlarına tepki!

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Madımak katliamının 26. yıldönümünde paylaştıkları mesajlarla tepki çekti.

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü ve Madımak Oteli'nin görevlilerinden ikisi, otelin yakılması sonucu hayatlarını kaybetti. Olaylarda 2 gösterici de öldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katliamı anmak için Twitter’da bir mesaj paylaştı.

"Kara bir lekedir"

İmamoğlu’nun katliamı ‘olay’ olarak nitelediği mesajı şöyle:

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşananlar hem insanlık hem ülkemiz tarihinde kara bir lekedir. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm canları rahmet ve özlemle anıyorum. #unutMADIMAKlımda"

"Provokasyon ve ağır ihmal"

Yavaş’ın ‘provokasyon’ ifadesini kullandığı mesajı şöyle:

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. #UnutmadıMADIMAKlımda

CHP’li başkanların bu mesajlarına sosyal medyada tepki geldi.