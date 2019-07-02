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Hande Kazanova Temmuz 2019 Boğa Burcu enerji alanınız değişiyor

Hande Kazanova Temmuz 2019 Boğa Burcu enerji alanınız değişiyor

Yakın çevrenizin hayatında önemli açılımlar bu Tutulma ile karşınıza gelebilir. .Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Boğa burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Boğa burcunu neler bekliyor?

Temmuz ayına Güneş Tutulması ile başlıyorsunuz sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Bu güneş tutulması iletişim alanlarınızda kendini gösterecek. İletişim ile ilgili konularda hızlı başlangıçlar ve kararlar devrede. Yakın çevrenizin hayatında önemli açılımlar bu Tutulma ile karşınıza gelebilir.

Yine bu Tutulma sırasında enerji alanınız değişiyor. Enerjinizi ev ve ailenize harcayacağınız bir dönem başlayacak. Diğer taraftan bu süreçte evinizin güvenliğini de ihmal etmeyin sevgili Boğa’lar.

3 Temmuz’dan sonra iletişim alanında güzel işler karşınıza gelebilir. 8 Temmuz’da ise Merkür gerilemeye başlayacak. Bu gerileme 19 Temmuz’a kadar ev ve aile alanlarınızda gerçekleşecek. 19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar Merkür iletişim alanında karşınıza yeniden uğraşılması gereken konu ve olayları getirecek.

9-11-14-17-21 ve 30 temmuz tarihlerinde çekişmelere açık bir dönemde olacaksınız. 23 Temmuz’dan sonra ise algınızı aile konularına çevireceksiniz. 16 Temmuz’da oluşacak Tutulma hızlı birtakım gelişmeleri karşınıza getirecek. Güzel bir ay diliyorum.

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