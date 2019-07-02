HABER /  POLİTİKA

"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddialarına AK Partili Yavuz'dan ilk yorum!

"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddialarına AK Partili Yavuz'dan ilk yorum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" haberleri ile ilgili "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur" ifadelerini kullandı.

Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" haberleri

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı. Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşi gücü bırakıp ejder meyvesi yapmaya başladı! Şimdilerde para basıyor
Foto Galeri İşi gücü bırakıp ejder meyvesi yapmaya başladı! Şimdilerde para basıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzincan- Sivas karayolunda iki otomobil çarpıştı! 3 ölü 2'si ağır 6 yaralı
Erzincan- Sivas karayolunda iki otomobil çarpıştı! 3 ölü 2'si ağır 6 yaralı
İmamoğlu ile Yavaş'ın Madımak paylaşımlarına tepki!
İmamoğlu ile Yavaş'ın Madımak paylaşımlarına tepki!
Suriyeli bir esnaftan duygulandıran görüntüler
Suriyeli bir esnaftan duygulandıran görüntüler
Max Kruse Fenerbahçe için yola çıktı
Max Kruse Fenerbahçe için yola çıktı
Teknik direktör Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
Teknik direktör Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli yıldızı böyle savundu: 1 yıl daha kalmayı hak etti
Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli yıldızı böyle savundu: 1 yıl daha kalmayı hak etti
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova Temmuz 2019 Boğa Burcu enerji alanınız değişiyor
Hande Kazanova Temmuz 2019 Boğa Burcu enerji alanınız değişiyor
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet küçükbaş ne kadar oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet küçükbaş ne kadar oldu?
Temmuz 2019 Koç Burcu Yorumu Hande Kazanova özel hayata dikkat
Temmuz 2019 Koç Burcu Yorumu Hande Kazanova özel hayata dikkat
Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
2 Temmuz'da ne oldu Sivas Katliamı nedir Madımak Oteli olayı
2 Temmuz'da ne oldu Sivas Katliamı nedir Madımak Oteli olayı
Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti
Sivas katliamı ne zaman oldu 2 Temmuz olayları neler oldu?
Sivas katliamı ne zaman oldu 2 Temmuz olayları neler oldu?
Yorumlar 9 yorum