"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddialarına AK Partili Yavuz'dan ilk yorum!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" haberleri ile ilgili "Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur" ifadelerini kullandı.

Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

"İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" haberleri

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

Bazı haber sitelerince 'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı. Gazetecilik ahlakı, haberin doğruluğunu araştırmayı gerekli kılar. Keşke, salt birileri adına birilerini karalamanın, kimseye bir faydası olmayacağı bilinseydi. Keşke tek amacınız doğruyu bulmak, yanlışı yok etmek olsaydı. Dürüst bir şekilde, hep birlikte ve ahlaklıca...

Bazı haber sitelerince "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" başlığıyla verilen haberin, kesinlikle aslı astarı yoktur. Keşke haberi yapanlar, haberin doğru olup olmadığını birazcık araştırarak bu haberi yapmış olsalardı.https://t.co/XhtrF0R27H — Ali İhsan YAVUZ⚡ (@aliihsanyavuz54) 2 Temmuz 2019