Hande Kazanova Temmuz 2019 İkizler Burcu para kazançları artıyor

Temmuz ayına maddi konularda oluşacak bir Tutulma ile başlayacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. İkizler burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında İkizler burcunu neler bekliyor?

Temmuz ayına maddi konularda oluşacak bir Tutulma ile başlayacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. 2 Temmuz’da oluşacak bu tam Güneş Tutulması maddi alanda hızlı konuları karşınıza getirebilir. Uzun zamandır parasal konularda uğraştığınız işlerin karşılığını alabilirsiniz.

Tüm ay boyunca parasal konularda dengeyi iyi sağlamak durumundasınız. 3 Temmuz’dan sonra para kazançlarınızı daha çok arttıracağınız bir dönem. Hayatın keyfini çıkarmak isteyeceksiniz.

Enerji alanlarınız değişiyor. Enerjinizi daha çok yakın çevrenizdeki insanlara harcayacaksınız. Yakın çevrenizin hayatında açılımlarda bulunarak, onlara yardım edebilirsiniz. Bütün bunları yaparken onların hayatını kontrol etmemeye özen göstermeniz gerekiyor.

9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihlerinde dikkatli adımlar atın. Yakın çevrenizden alacağınız etkileşimler sizi zorlayabilir. Parasal konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 16 Temmuz civarında parasal konularda çok açılmayın ve riskli işlere girmeyin.

8-19 Temmuz arası yakın çevre ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. 19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar ise parasal konularda zorlanabilirsiniz. Güzel bir Temmuz ayı olsun.