Akaryakıta zam gelecek mi? EPGİS Başkanı Aktaş'tan önemli açıklama

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Eylül'e kadar bir miktar yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyoruz ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi yönde bir açıklama olmadıkça eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır." diye konuştu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına dün yapılan 27 kuruşluk zammın son dönemdeki yurt dışı ürün ve petrol fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklandığını söyledi.

"İndirimler fiyatlara yansıyacak"

Dolar kurundaki düşüşün de yurt dışı kaynaklı bu artışı telafi edemediğini ifade eden Aktaş, "Bu zam mecburiyetten oluştu ama bu zamla birlikte eşel mobil sistemine, yani koruyucu şemsiyeye tekrar girildi. Hızlı bir artış olduğu için rakamlara yansımadı ancak bundan sonra indirimler fiyatlara yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Eşel Mobil Sistem bizi koruyacaktır"

Aktaş, 25-26 Haziran'da yapılması planlanan 176. Olağan OPEC Toplantısı ile OPEC dışı bazı üretici ülke temsilcilerinin de yer alacağı ve petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının görüşüleceği 6. Bakanlar Toplantısı'nın ertelenmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini de aktardı.

Bu nedenle küresel petrol piyasalarında oluşan belirsizliğin yakın dönemde akaryakıt fiyatlarını kademeli olarak yükseltebileceğini dile getiren Aktaş, "Eylül ayına kadar bir miktar yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyoruz ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla aksi yönde bir açıklama olmadıkça eşel mobil sistemi bizi koruyacaktır." diye konuştu.

"Akaryakıt fiyatlarında değişiklik beklemiyoruz"

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş da küresel piyasalardaki gerginliğin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirterek, son olarak Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yapılan saldırıların da fiyatları yükselttiğini söyledi.

Dün benzine yapılan zammın cüzi bir miktarının ÖTV'den karşılandığını belirten Okumuş, "25 Haziran'da 22 kuruş motorine zam geldi, ÖTV'den yarım kuruşu devlet karşıladı. Ardından da en son benzine 27 kuruş zam geldi ve yarım kuruş ÖTV'den karşılandı. LPG'de ise bugün itibariyle 19 kuruş indirim oldu. Bundan sonraki artışlarda da eşel mobil sistemi devreye girecek. Bu hafta akaryakıt fiyatlarında değişiklik beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.