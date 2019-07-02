Max Kruse Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a ayak bastı.
ABD’de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto’dan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor.
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