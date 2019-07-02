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Max Kruse Fenerbahçe için İstanbul'da

Max Kruse Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a ayak bastı.

ABD’de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto’dan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor. 

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