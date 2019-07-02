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Nijer'de ordu karargahına bombalı saldırı: 18 ölü

Nijer'de ordu karargahına bombalı saldırı: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu karargahına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Batı Afrika ülkesi Nijer’de ordu tarafından bugün yapılan açıklamada, Mali sınırındaki Inates kentinde ordu karargahına dün öğle saatlerinde militanlar tarafından bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Militanların karargah yakınına yerleştirdiği bombaları infilak ettirerek 2 askeri aracı imha ettiği, sonrasında motosikletten askerlere ateş açtığı öğrenildi. Saldırıda en az 18 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise kaçırıldığı bildirildi. Saldırı sırasında en az 10 tane askeri aracın ise çalındığı belirtildi.

Mayıs ayında aynı bölgede düzenlenen saldırıda 28 asker hayatını kaybetmişti.

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