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Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Erdoğan'dan derhal özür dilemeli

Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Erdoğan'dan derhal özür dilemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk heyetinin not almadığı yönündeki sözleri dolayısıyla kamuoyundan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesini istedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Açıkça yalan söylemiştir"

​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

"Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"

G20 Liderler Zirvesi'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir.

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