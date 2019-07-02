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Nüfus kayıtlarında 'ölü' değil 'şehit' yazılması talebi

Nüfus kayıtlarında 'ölü' değil 'şehit' yazılması talebi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, yaptıkları başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki "ölü" ifadesinin değiştirilerek "şehit" yazılmasını istediklerini bildirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, yaptığı yazılı açıklamada, "önce vatan, bayrak, ezan" diyerek mukaddesat uğruna can veren yiğitlerin ölü olmadığını aktararak, onların şehit olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki 'ölü' ifadesinin değiştirilerek 'şehit' yazılmasını istedik." ifadelerini kullandı. 

''Şehitlik kavramına ilişkin farkındalık desteklenmeli''

Şehitlerin hatıralarını diri tutmanın ve buna sahip çıkmanın vatandaş ile insan olmanın gereği olduğunu belirten Pekcan, bu nedenle toplumda şehitlik kavramına ilişkin farkındalık sağlayabilmeye yönelik her tür faaliyetin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere şehitlerin "ölümsüz" olduğunu aktaran Pekcan, "Her şehit cenazesinde söylenen, 'şehitler ölmez' sözleri de toplum olarak buna inandığımızın kanıtıdır. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında 'ölü' ibaresi bulunmaktadır. İnancımıza göre ölümsüzlüğe eren yiğitlerin nüfus kaydında 'ölü' yazılması, biz şehit ailelerini derinden üzmektedir. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında yeni bir durum kodu ihdas edilerek, 'şehit' olarak değiştirilmesi için başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun kısa süre içerisinde olumlu neticelenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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