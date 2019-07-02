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Demirören Medya satılıyor mu! Açıklamasını KAP'a bildirdi

Demirören Medya satılıyor mu! Açıklamasını KAP'a bildirdi

Satılacağına dair basında yer alan haberler ile ilgili Demirören Medya'nın KAP'a yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Demirören Medya'nın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır"

Son günlerde basında yer alan şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun el değiştireceğine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

İşbu özel durum açıklaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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