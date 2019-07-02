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Antalya'da kocasını bıçaklayan kadın serbest kaldı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da kocasını bıçaklayan kadın serbest kaldı

ANTALYA'da tartıştığı kocası C.G.'yi bıçaklayan R.G., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde meydana gelen olayda; C.G. ile eşi R.G. arasında Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan park içerisinde bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., çantasındaki bıçağı çıkardı. Bu arada çevredekiler çiftleri ayırmak istedi. Kavganın büyümesi üzerine R.G., eşini sol göğsünden bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan C.G.'ye ilk müdahaleyi yaparak tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Eşini bıçakla yaralayan R.G. ise kaldırıma oturarak sigara içmeye başladı. Sakin ve soğukkanlı tavrıyla dikkati çeken kadın, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. R.G., polisteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. R.G., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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