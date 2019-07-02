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İtalyanlar Sinan Gümüş'ün yeni takımını duyurdu

İtalyanlar Sinan Gümüş'ün yeni takımını duyurdu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A takımlarından Genoa ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da sözleşmesi biten ve yeni sözleşme teklif edilmeyen Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu.

Football Italia'nın haberine göre Genoa, Sinan Gümüş ile her konuda anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcunun ismi, uzun bir süredir Genoa ile anılıyordu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

5 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra sarı kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Sinan, Genoa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

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