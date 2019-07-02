Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.
Eski eşine saldıran zanlı, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D.'yi darp ederek bıçakladı.
Ağır yaralanan H.D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.