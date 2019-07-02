HABER /  YEREL

Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

Anadolu Ajansı
Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Feci şekilde darp edilip bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çocuğunun gözü önünde, boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, eski eşi H.D. (35) ile karşılaştı.

Eski eşine saldıran zanlı, çocuğunun gözleri önünde cadde ortasında H.D.'yi darp ederek bıçakladı.

Ağır yaralanan H.D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Kıbrıs Rum kesiminden Türkiye'ye yeni bir yıldırma hamlesi
Kuzey Kıbrıs Rum kesiminden Türkiye'ye yeni bir yıldırma hamlesi
Konyaspor'dan 'Diriliş' temalı forma tanıtımı
Konyaspor'dan 'Diriliş' temalı forma tanıtımı
Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları kesinleşti
Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları kesinleşti
Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Erdoğan'dan derhal özür dilemeli
Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Erdoğan'dan derhal özür dilemeli
Demirören Medya satılıyor mu! Açıklamasını KAP'a bildirdi
Demirören Medya satılıyor mu! Açıklamasını KAP'a bildirdi
Nijer'de ordu karargahına bombalı saldırı: 18 ölü
Nijer'de ordu karargahına bombalı saldırı: 18 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
Nüfus kayıtlarında 'ölü' değil 'şehit' yazılması talebi
Nüfus kayıtlarında 'ölü' değil 'şehit' yazılması talebi
Otostopta çekerken tanıştığı öğrenciye tecavüzden yargılanıyordu! Beraat etti
Otostopta çekerken tanıştığı öğrenciye tecavüzden yargılanıyordu! Beraat etti
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
TSK unsurları Zap ve Metina'daki terör hedeflerini vuruldu
TSK unsurları Zap ve Metina'daki terör hedeflerini vuruldu
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Anadolu Ajansı başvurusunu kabul etti
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Hande Kazanova Temmuz 2019 İkizler Burcu para kazançları artıyor
Hande Kazanova Temmuz 2019 İkizler Burcu para kazançları artıyor
Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Yorumlar