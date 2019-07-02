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BAE şeyhinin oğlu öldü! Ülkede 3 gün yas ilan edildi

BAE şeyhinin oğlu öldü! Ülkede 3 gün yas ilan edildi

BAE yönetimindeki Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamını yitirdi. BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirildi ve üç gün yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi öldü.

39 yaşında İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden Kasimi, moda sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyordu.

3 gün yas ilan edildi

Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirildi ve üç gün yas ilan edildi. Milliyet'te yer alan habere göre 1972 yılından bu yana Şarika kentini yöneten Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, ikinci kez bir oğlunu kaybediyor. 1999 yılında en büyük oğlu aşırı doz eroin sebebiyle ölmüştü.

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