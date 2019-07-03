HABER /  GÜNCEL

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Kerpe Adası'nın güneydoğusunda Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra 3.5 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı gerçekleşti.

Kerpe Adası'nın güneydoğu açıklarında bu sabah saat 04.02'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, deniz seviyesinin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, kara sınırlarına uzaklığı 57.12 kilometre ile On İki Ada olarak belirlendi.

Aynı depremin Türk kara sınırlarına uzaklığı ise 141.70 kilometre ile Marmaris oldu. Bu depremin ardından aynı bölgede saat 04.28'de 3.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde 
Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde 
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
Mardin'de rapor vermeyen doktor çifte saldırı
Mardin'de rapor vermeyen doktor çifte saldırı
BAE şeyhinin oğlu öldü! Ülkede 3 gün yas ilan edildi
BAE şeyhinin oğlu öldü! Ülkede 3 gün yas ilan edildi
Mersin'deki ölümlerle ilgili yeni gelişme! Tehlikedeki insanların listesini verdi
Mersin'deki ölümlerle ilgili yeni gelişme! Tehlikedeki insanların listesini verdi
ABD Senatosu o silahlar için soruşturma istedi
ABD Senatosu o silahlar için soruşturma istedi
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de okul müdürü cinayetinin toplantıyla planlandığı iddiası
İzmir'de okul müdürü cinayetinin toplantıyla planlandığı iddiası
Bozcaada'daki cinayette 3 tutuklama
Bozcaada'daki cinayette 3 tutuklama
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği! Pence, programını iptal etti
Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği! Pence, programını iptal etti
İsrail karıştı, 47 polis yaralandı
İsrail karıştı, 47 polis yaralandı
Sivas katliamı kaç yıl oldu 2 Temmuz olayları bugün kaçıncı yıldönümü
Sivas katliamı kaç yıl oldu 2 Temmuz olayları bugün kaçıncı yıldönümü
Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı
Mardin'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklandı
Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Elindeki mum yüzünden dudağı göğsüne yapışan kadının dramı
Yorumlar