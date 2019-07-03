Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı

2019 Copa America'nın yarı finalinde Arjantin ile karşılaşan Brezilya, rakibini Gabriel Jesus ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2019 Copa America'nın yarı final maçında, dünya futbolunun iki dev ülkesi Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Brezilya'nın Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmadan, ev sahibi ekip galibiyetle ayrılırken, zaferi getiren golleri 19 dakikada Gabriel Jesus ile 71 dakikada Roberto Firmino kaydetti. Bu sonuçla Brezilya, 2019 Copa America'da finale yükselen ilk takım oldu. Sambacıların rakibi ise, yarın oynanacak Şili - Peru maçının ardından belli olacak.

Arjantin'in kupa hasreti sürüyor

Kupa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997, 1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

İki takım, Kupa Amerika'da son olarak 2007 finalinde karşılaştı. Bu karşılaşmayı Brezilya, Julio Baptista, Roberto Ayala (kendi kalesine) ve Dani Alves'in golleriyle 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Taraflar arasındaki son karşılaşma ise geçen yıl "Amerika'nın Süper Klasiko'su" turnuvasında gerçekleşti. Suudi Arabistan'in Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Brezilya, uzatma dakikalarında Miranda'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.