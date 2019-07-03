HABER /  MEDYA

Mehmet Acet açıkladı! Erdoğan Japonya'da alarm verici 2 haber almış!

Mehmet Acet açıkladı! Erdoğan Japonya'da alarm verici 2 haber almış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesine katılmıştı. Erdoğan'ı takip eden gazetecilerden Mehmet Acet, orada yaşadıkları iki sıcak gelişmeden Türk heyetinin nasıl etkilendiğini yazdı.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "G-20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı takip etmek üzere geldiğimiz Japonya’da, hiç hesapta yokken Kıbrıs ve Libya’dan iki haber geldi, ikisi de alarm verici nitelikteydi" dedi.

Acet, "Japonya’da Türk heyetini alarma geçiren iki haber" başlığıyla yayımlanan yazısında Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesine değindi. Acet, burada Türk heyeti olarak yaşadıkları iki anıyı da anlattı. Sözlerine "G-20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takip etmek üzere geldiğimiz Japonya’da, hiç hesapta yokken Kıbrıs ve Libya’dan iki haber geldi, ikisi de alarm verici nitelikteydi" ifadesiyle başladı.

Tokyo’da olması beklenenden daha fazla mesai 

Türkiye adına bu iki konuyla da ilgilenmek durumunda olan güvenlik birimlerinin tepe yöneticilerinin de Erdoğan ile birlikte Japonya’ya geldiğini söyleyen Acet, bu isimlerin, Tokyo’da olması beklenenden daha fazla mesai harcamak durumunda kaldığını aktardı.

Pazartesi akşamı rahat bir nefes almaya yarayacak haber geldi

Pazartesi akşamı olduğunda, Libya’dan da KKTC’den de rahat bir nefes almaya yarayacak haberlerin geldiğini yazan ''Acet, Kıbrıs’a düşen füze, herkesin aklına bir soru işareti olarak düştüğü gibi Doğu Akdeniz’deki gerilimin bir parçası olarak Türkiye’ye verilen bir ‘korkutma mesajı’ değil, yanlışlıkla düşen bir füzeydi'' ifadelerini kullandı. 

Yazının tamamını okumak için tıklayın...

Bugün hangi yazar ne yazdı? 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Güneş tutulması için binlerce turist akın etti! Tutulma Arjantin ve Şili'den böyle izlendi
Foto Galeri Güneş tutulması için binlerce turist akın etti! Tutulma Arjantin ve Şili'den böyle izlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde
Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde
Diyarbakır’da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır’da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı
Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı
Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı
Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı
Adana'da DEAŞ operasyonu aralarında emir düzeyinde şüpheli de var
Adana'da DEAŞ operasyonu aralarında emir düzeyinde şüpheli de var
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan için FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
Ali Babacan için FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması
Bülent Arınç'tan 'edepsiz' açıklaması
Kurban bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Kurban bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde 
Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde 
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Yorumlar 3 yorum