Mehmet Acet açıkladı! Erdoğan Japonya'da alarm verici 2 haber almış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesine katılmıştı. Erdoğan'ı takip eden gazetecilerden Mehmet Acet, orada yaşadıkları iki sıcak gelişmeden Türk heyetinin nasıl etkilendiğini yazdı.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "G-20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı takip etmek üzere geldiğimiz Japonya’da, hiç hesapta yokken Kıbrıs ve Libya’dan iki haber geldi, ikisi de alarm verici nitelikteydi" dedi.

Acet, "Japonya’da Türk heyetini alarma geçiren iki haber" başlığıyla yayımlanan yazısında Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesine değindi. Acet, burada Türk heyeti olarak yaşadıkları iki anıyı da anlattı. Sözlerine "G-20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takip etmek üzere geldiğimiz Japonya’da, hiç hesapta yokken Kıbrıs ve Libya’dan iki haber geldi, ikisi de alarm verici nitelikteydi" ifadesiyle başladı.

Tokyo’da olması beklenenden daha fazla mesai

Türkiye adına bu iki konuyla da ilgilenmek durumunda olan güvenlik birimlerinin tepe yöneticilerinin de Erdoğan ile birlikte Japonya’ya geldiğini söyleyen Acet, bu isimlerin, Tokyo’da olması beklenenden daha fazla mesai harcamak durumunda kaldığını aktardı.

Pazartesi akşamı rahat bir nefes almaya yarayacak haber geldi

Pazartesi akşamı olduğunda, Libya’dan da KKTC’den de rahat bir nefes almaya yarayacak haberlerin geldiğini yazan ''Acet, Kıbrıs’a düşen füze, herkesin aklına bir soru işareti olarak düştüğü gibi Doğu Akdeniz’deki gerilimin bir parçası olarak Türkiye’ye verilen bir ‘korkutma mesajı’ değil, yanlışlıkla düşen bir füzeydi'' ifadelerini kullandı.

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