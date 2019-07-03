Güneş tutulması için binlerce turist akın etti! Tutulma Arjantin ve Şili'den böyle izlendi
TÜRKİYE saati ile 17.23'te başlayan tam güneş tutulması, Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de gözlemlendi. Tam güneş tutulmasının yüzde yüz olarak görülebildiği Şili'de yüz binlerce kişinin katıldığı etkinlikler düzenlenirken, Arjantin'de kısmi olarak görüldü.
Tüm dünyanın merakla beklediği tam güneş tutulması gerçekleşti. Arjantin'de yerel saat ile 16.30 civarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren tutulma; San Juan, La Rioja, San Luis, Cordoba, Santa Fe ve Buenos Aires eyaletlerinde görüldü. Ülkenin başkenti Buenos Aires'te, kapalı hava nedeniyle net görülmeyen tutulmayı izlemek isteyenler yüksek yerleri tercih etti.
Tutulmanın en net görüldüğü yerlerden San Juan eyaletine dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 15 bin kişi geldi. Güneş tutulması, Şili'nin tüm bölgelerinden izlenebilirken, tutulmanın en net görüldüğü yerlerden ülkenin kuzeyinde bulunan Coquimbo bölgesine 140 bin turist geldi.
Bill Gates bile gitti: Şili'de de görülen tutulmayı izlemek için bilim adamlarının yanı sıra, aralarında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de olduğu birçok ünlü Şili'ye gitti.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eşi Cecilia Morel, ülkenin Bilim ve Teknoloji Bakanı Andres Couve Correa ve Eğitim Bakanı Marcela Cubillos Sigall ile tutulmayı La Silla Gözlemevi'nden izledi.