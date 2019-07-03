SON DAKİKA
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.
HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Ekrem İmamoğlu'nun kırmızı çizgileri neler? Tartışmam deyip noktayı koydu

Ekrem İmamoğlu'nun kırmızı çizgileri neler? Tartışmam deyip noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, kırmızı çizgileri konusunda yaptığı açıklamada ''Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız" dedi.

İBB Başkanlığı yarışını 9 puan gibi net bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu, "Her şeyi tartışırız, konuşuruz. Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız" dedi.

İmamoğlu, devamında "Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

"Sınırlarımızı tartışmaya açacak her konu kırmızı çizgimdir"

İmamoğlu, "Kırmızı çizginiz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

"Kırmızı çizgim elbette var. Toplumsal tüm mevzulara duyarlıyım, her şeyi tartışırız, konuşuruz. Ama milletin, toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız. Bir karış toprağı bile… Millet olabilme duygusunu sarsacak, sınırlarımızı tartışmaya açacak her konu kırmızı çizgimdir. Ama her insanlık sorununu konuşalım. Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, yoksulluğu, demokrasiyi… Bunları çözelim."

LGBT-İ hakkında görüşü

İmamoğlu, Gürses'in "LGBT-İ bireyin sorunu" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Gayet tabii, o da çözülsün. Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine ön yargısız bakabilmek önemli. Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var. Yalana, insanları aldatarak siyaset yapmaya, şiddete tahammülüm yok."

"En iyi olmak istiyorum"

İmamoğlu, "Size benzer pek çok aday ya da siyasetçiden neyiniz farklıydı sizce?" sorusuna da şu ifadelerle yanıt verdi:

"Galiba şu; çok adarım ben kendimi, sınırım yok o konuda. Eşimle de bunu çok tartışırız. İlçe Başkanlığı yapacağım; nedir, koltukta oturursunuz, birkaç toplantıya katılırsınız. Ama ben 5 yılımı sokaklarda geçirdim, belediye başkanı oldum, yine aynı… Çok insani olmayabilir, ailenizi yorar… Bir de idealist davranmaya çalışıyorum yol haritamda. Kastım şu; örgüt başkanıyım en başarılısı olmak istiyorum, ilçe belediye başkanıyım en iyisi olmak istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir, dünyanın en iyisi olmak isterim.Son olarak bir de samimiyeti ruhumdan eksik etmem. Bunu çalışkanlıkla birleştirdiğim zaman, sonuç da alırım."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Atatürk tablosuyla geldi İmamoğlu'nun İBB devir teslim törenine bakın
Foto Galeri Atatürk tablosuyla geldi İmamoğlu'nun İBB devir teslim törenine bakın Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin devlet medyasından Erdoğan'a Uygur iftirası
Çin devlet medyasından Erdoğan'a Uygur iftirası
Erdoğan'ın revizyon çıkışına İYİ Parti, CHP ve HDP'den kritik değerlendirmeler
Erdoğan'ın revizyon çıkışına İYİ Parti, CHP ve HDP'den kritik değerlendirmeler
Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde
Fenerbahçe Mert Çetin'in peşinde
Diyarbakır’da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır’da 5 milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı
Bezilya Arjantan'i 2-0 yenerek Copa America'da adını finale yazdırdı
ÖNCEKİ HABERLER
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
Mehmet Acet açıkladı! Erdoğan Japonya'da alarm verici 2 haber almış!
Mehmet Acet açıkladı! Erdoğan Japonya'da alarm verici 2 haber almış!
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB iş takvimi güncellendi
Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı
Libya'da Halife Hafter güçleri katliam yaptı
Adana'da DEAŞ operasyonu aralarında emir düzeyinde şüpheli de var
Adana'da DEAŞ operasyonu aralarında emir düzeyinde şüpheli de var
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
Kaçış sendromu nedir kaçış sendromu belirtileri neler?
Ali Babacan için FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
Ali Babacan için FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Yaşlı kadının safra kesesinden 450 tane taş çıktı
Yorumlar 14 yorum