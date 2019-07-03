Çorlu tren faciasında ilk duruşma bugün

Geçen yıl 8 Temmuz'da yaşanan Çorlu tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti
Geçen yıl 8 Temmuz'da meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasında ilk duruşma bugün görülecek. Çorlu'da görülecek davada 4 kişi yargılanırken, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ihmaller zincirinin açığa çıkması ve TCDD üst düzey yöneticilerinin de yargılanmasını istiyor.
Saat 10.00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi Çorlu Tren Katliamı Aileleri sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Aileler duruşmadan önce saat 9'dan itibaren Çorlu Orion AVM'den mahkemeye yürüneceğini açıkladı.