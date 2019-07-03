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FETÖ'nün TÜBİTAK ayağına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün TÜBİTAK ayağına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde görevli 7 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6 ilde eş zamanlı operasyonlar

Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen A.K, K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P. ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar, sorguları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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