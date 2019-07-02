Gündeme bomba gibi düşen iddia Donald Trump, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Donald Trump öldü haberleri bir anda en çok arananlar arasında yerini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın öldüğü haberleri nereden çıktı? ABD Başkanı Donald Trump öldü mü? İşte bütün detaylar...
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence acil olarak Beyaz Saray'a çağrıldı. Aynı dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de birtakım ziyaretlerini iptal ederek toplantıya katılması tüm dünyada merak uyandırdı.
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Sosyal medyada ise acil durumla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın rahatsızlanarak hayatını kaybettiği şeklinde olan iddiaydı.
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Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Donald Trump'ın beyin kanaması sonucu öldüğü iddia edilmeye başlayınca mesele bir anda koptu gitti.
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Trump öldü mü?
Sosyal medyadan yayılan iddialara göre, son olarak Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Donald Trump, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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