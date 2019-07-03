Cemil Çiçek YİK gerçeğini anlattı! YİK üyelerine zam yapıldı mı?

YİK üyelerinin maaşı 18 bin TL oldu iddiası konuşulmaya devam ediyor. Zam yapıldı mı yapılmadı mı tartışmaları sürerken YİK üyesi Cemil Çiçek konuya açıklık getirdi ve "Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla başlayan zam tartışmalarını köşesine taşıdı.

Konuya ilişkin olarak bir diğer YİK üyesi Cemil Çiçek'le konuşan Zeyrek, "Konuşmaya değer Sayın Arınç" başlığıyla yayımlanan yazısında Cemil Çiçek'le aralarında geçen telefon görüşmesini aktardı.

Maaş almayı reddetti ve maaşını bağışladı

Bülent Arınç maaşla ilgili gösterilen tepkilere verdiği edepsiz yanıtıyla konuşulurken en başından maaş almayı reddeden ve maaşını bağışlayan başka bir YİK üyesi olan Cemil Çiçek insanların bu tür konuları konuşmasını normal karşıladığını söyledi.

Vallahi maaş falan konuşulmadı

Çiçek Zeyrek'in ‘Size zam yapıldı mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘Şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadı. Bazı arkadaşların bir araya geldiği ortamda da vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil.’

Yeni partiye gitmesinler diye YİK'e alındılar yorumu için ne dedi?

Çiçek AK Parti içinden çıkacak yeni partilere gitmesinler diye YİK'e alındılar’ yorumlarını ise şöyle değerlendirdi: ‘Bu tür tartışmalar ilk defa çıkmıyor. Benzer dönemlerde, benzer fikirler söylenir. Bazıları iyi niyetle yapar. Bazıları hem nalına hem mıhına vurur. Ancak bazıları tamamen kötü niyetlidir. Arkadaşım, hemşehrim Haşim Kılıç'ın annesinin cenaze törenine katıldım diye ne dedikodu yaptılar. Burada bizlere önemli bir görev ve sorumluluk atfediliyor. İş değil maaş konuşuluyor. Biz zaten zaman zaman bu işi yapıyor, önemli konulardaki görüşlerimizi en üst seviyede iletiyorduk.’

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