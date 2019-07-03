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2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.

Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek

Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu Akdeniz ile Rize ve Trabzon'un bazı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek - Sayfa 1

Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek - Sayfa 2

2 ila 4 derece artacak

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek - Sayfa 3

Orta kuvvette esecek

Rüzgarlar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek - Sayfa 4

İşte haritalı 5 günlük hava raporu...

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