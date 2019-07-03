Kırmızı alarm verildi! Sıcaklıklar yükselecek
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu Akdeniz ile Rize ve Trabzon'un bazı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
114
2 ila 4 derece artacak
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
214
Orta kuvvette esecek
Rüzgarlar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
314
İşte haritalı 5 günlük hava raporu...
414